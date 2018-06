Aachen.

Mit dem „Schneewittchensarg“ will Hans Keller Vorfreude wecken auf die anstehende Oldtimerrallye, genauer: den „4. RWTH Motor Day“ am 23. Juni. Als ehemaliger Personalratsvorsitzender der RWTH und Mitglied des Organisationsteams fährt er zum Warmwerden mit einem alten Volvo P1800 ES auf den Vorplatz des RWTH Hauptgebäudes am Templergraben.