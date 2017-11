Aachen.

Es krachte, es fetzte, es rockte. Zum 49. Mal fegte die Schlüsselloch-Rocknacht durch die Kappertzhölle. Was einst als Kleinevent begann, hat sich längst zu einem Pflichttermin für Öcher Rockliebhaber entwickelt. Und so verwunderte es auch nicht, dass der Saal an der Hüttenstraße sich wieder ruckzuck füllte.