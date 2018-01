Aachen.

Langsam bewegt sich die Schlange vorwärts. Es ist Mittwochmorgen, acht Uhr. Hunderte Studenten haben sich vor den beiden Zentralbibliotheken der RWTH am Templergraben eingereiht, die in Kürze ihre Türen öffnen. Hier, an einem der rund 500 Lernplätze, wollen die jungen Männer und Frauen für ihre anstehenden Klausuren pauken. Dafür nehmen sie Wartezeiten in Kauf.