Massenschlägerei bei Kinderturnier in Aachen

Aachen.

Zuerst stritten zwei Kinder, dann prügelten sich die Erwachsenen: In Aachen ist ein Ringkampf zweier Nachwuchssportler im Grundschulalter in der Turnhalle des Inda-Gymnasiums in Kornelimünster zu einer Massenschlägerei eskaliert. Dabei wurden nach Polizeiangaben zwei Personen verletzt, eine Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.