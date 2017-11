Aachen.

Die Ladies in Black gehen in die Offensive – und zwar nicht nur auf dem Spielfeld. Nachdem die Volleyball-Frauen am Wochenende den VfB Suhl mit 3:0 besiegten, gehen zwei Ladies – Lindsay Dowd und McKenzie Adams – ab morgen mit einer Plakataktion an die Öffentlichkeit. „Er mag Schläge – Sie nicht“ heißt es provokant auf den riesigen Postern, die einen Volleyball auf der einen und die Volleyballspielerinnen auf der anderen Seite zeigen.