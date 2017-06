Schimmelsporen bringen Pfeifen zum Schweigen

Aachen. Ob bei Festmessen, Hochzeitsfeiern oder bei Konzerten: Die Orgel des Aachener Doms hat viele Bewunderer. Doch derzeit hat das imposante Instrument ein Problem: Rund ein Drittel der etwa 9000 Pfeifen, vor allem im nord-östlichen Bereich, ist von Schimmel befallen.

Video 220.000 Euro: Orgel des Aachener Doms muss saniert werden

220.000 Euro soll deren Instandsetzung kosten. Die Hälfte dieses Betrags erhält das Aachener Domkapitel über ein spezielles Förderprogramm vom Bund. Die andere Hälfte, so hofft man, kann man über Spenden zusammenbekommen.

Der Klang stimmt nicht

„Der Klang ist schon etwas beeinträchtigt“, sagt Michael Hoppe, Domorganist, und führt aus: „An den Trompetenstimmen haben wir es gemerkt.“ Zieht der passionierte Kirchenmusiker die betroffenen Register, klingt es so, als sei die Orgel nicht richtig gestimmt.“ Sorgen bereitet dem Organisten vor allem die Schimmelbildung an den Windladen, durch welche die Luft zu den Pfeifen läuft. Wie groß der Schaden genau ist, steht allerdings noch nicht fest. „Erst, wenn wir uns die Orgel genauer anschauen, werden wir wissen, ob die Schimmelbildung nur oberflächlich ist, oder ob die Sporen auch tiefer ins Instrument eingedrungen sind“, erklärt Hoppe. Sollten die Pfeifen auch von innen mit Schimmel befallen sein, bestehe – durch den erhöhten Luftaustausch – ein gewisses Gesundheitsrisiko.

Ein Teil der 9000 Pfeifen der dreiteiligen Orgel muss für die Sanierung ausgebaut und ausgesaugt werden. So werden Staub, Pilzsporen und anderer Schmutz beseitigt. Außerdem sollen die befallenen Teile der Orgel mit einer speziellen Flüssigkeit gereinigt werden.

Zwar müssen die Besucher weder bei Messfeiern noch bei Konzerten komplett auf den Klang der Orgel verzichten. „Doch wir werden, bis wir die Schäden beseitigt haben, gewisse Register nicht mehr ziehen“, sagt Hoppe.

Gäste bringen Dreck in den Dom

Wie kommen Schimmel und Staub überhaupt in die Domorgel hinein? Ein wesentlicher Grund für die Verschmutzung seien die vielen Besucher des Doms, erklärt Dombaumeister Helmut Maintz. Viele Besucher bedeuteten eben auch viel Staub. „Das ist nicht nur der Dreck von der Straße, den die Leute hineinbringen, sondern auch Abrieb von Textilien oder Hautpartikel“, sagt Maintz. Wesentlicher Grund für die Schimmelbildung selbst sei jedoch, ganz ähnlich wie in so manchen heimischen Badezimmern, eine mangelhafte Luftzirkulation. In dem nord-östlichen Orgelteil seien nun vier Datenlogger angebracht worden, mit denen Luftfeuchtigkeit und Temperatur genau gemessen werden können. „Damit wollen wir herausfinden, ob wir vielleicht an den Luftströmen im Orgelbereich nachbessern müssen“, sagt Maintz.

Die dreiteilige Orgel ist, so betont es Domprobst Manfred von Holtum, von nationaler Bedeutung. Sie wurde 1939 erbaut und in der Zeit von 1991 bis 1993 erweitert. Die ältesten Pfeifen stammen jedoch aus dem 19. Jahrhundert. Auch spielt laut Domkapitel die Geschichte des Standorts eine Rolle: Die Aachener Orgel war die erste Orgel nördlich der Alpen; ein Geschenk aus Byzanz an die Marienkirche Karls des Großen, also für den ältesten Teil des Aachener Doms. Im Zuge der 220.000 Euro teuren Sanierung soll auch der Tonumfang der Orgel erweitert werden.