Schiefe Töne sind egal: Beim Rudel-Singen zählt nur Spaß

Aachen. „Wenn Hunderte gemeinsam trällern, dann ist das einfach ein riesiges Glücksgefühl“, meint Norbert Conrads, Organisator der Aachener Mitsing-Abende. „Sing mit!“ heißt es am Samstag, 25. November, um 20 Uhr zum zweiten Mal im Saalbau Rothe Erde.

„Bei der Premiere im Frühjahr waren alle mit so viel Spaß dabei. Schon bei den ersten drei Akkorden von ,Über den Wolken' ist der ganze Saal mitgegangen. Eine Aufwärmphase gab es da nicht“, erinnert sich Conrads. Auch Saalbetreiber Peter Kappertz ist begeistert: „Es war ein großartiger Abend. Solch ein Erfolg verlangt eine Wiederholung, so etwas braucht Aachen.“

In größeren Städten wie Düsseldorf und Köln hatten Mitsing-Veranstaltungen in letzter Zeit für Furore gesorgt. Das Konzept ist überall so einfach wie erfolgreich: Ob man singen kann oder schiefe Töne rausbringt oder gar textschwach ist, spielt hier alles keine Rolle. Die jeweiligen Songtexte zum Mitsingen werden auf eine große Leinwand projiziert. Dazu spielt eine achtköpfige Band bestehend aus Sängerin Veronika Siebert, Sänger Ray Amis, Sänger und Gitarrist Marc Bontemps, Gitarrist Hugh Featherstone, Sänger und Keyboarder Freddy Poetgen, Bassist Heinz Evertz, Jannis Mattar an Cajon und Congas sowie Norbert Conrads selbst an der Gitarre.

Soziales Phänomen

Bei der Veranstaltung zähle nicht die Zahl der getroffenen Töne, sondern der Spaß in der Gruppe, wie Marc Bontemps unterstreicht. „Karaoke war gestern. Der neue Trend ist, gemeinsam zu singen“, beschreibt Norbert Conrads die Idee des sogenannten Rudel-Singens, das sich zum echten sozialen Phänomen entwickelt habe.

Die Band spielt einen Gassenhauer nach dem anderen, bekannte Lieder, bei denen Jung und Alt mitsingen können. Darunter sind deutsche Kult-Schlager wie „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens, „Hey Jude“ von den Beatles oder „Satisfaction“ von den Rolling Stones.

Auch französische Lieder gehen in Aachen gut, wie die Veranstalter festgestellt haben. Deshalb gehören hier auch die französische Variante von „My way“ und „La vie en rose“ zum Programm. „Dann liegen sich fremde Menschen auf einmal in den Armen und singen miteinander. Das ist einfach wunderbar“, beschreibt Conrads. „Die Idee zu den Mitsingabenden kam uns in größerer Runde im Bekanntenkreis, als wir an einem Lagerfeuer gemeinsam gesungen haben. Genau diese Stimmung möchten wir rüberbringen“, erzählt er.

Die Mitsing-Premiere im Alten Schlachthof in Eupen war ein solch großer Erfolg, dass es mittlerweile eine ganze Reihe von „Sing mit!“-Abenden gab. Und Marc Bontemps ergänzt: „Die Leute wollen einfach abfeiern, ein großes Sing-Fest veranstalten. Da sind auch nach drei Stunden noch Zugaben gefragt.“ Statt auf der Bühne agiert die Band mitten im Publikum. Gespielt werden drei Sets, dazwischen gibt es jeweils eine kleine Verschnaufpause.

Karten im Vorverkauf

Los geht es am Samstag, 25. November, um 20 Uhr im Saalbau Rothe Erde. Der Einlass ist ab 19 Uhr, damit alle pünktlich an ihrem Platz sitzen und vor dem Beginn noch die Gelegenheit haben, bei einem Getränk ins Gespräch zu kommen.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro zuzüglich Gebühren unter anderem beim Kundenservice des Medienhauses Aachen am Elisenbrunnen sowie im Verlagsgebäude an der Dresdener Straße 3 oder im Internet auf www.singmit.be. An der Abendkasse kosten die Tickets 13 Euro.