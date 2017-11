Premiere wird im

Februar gefeiert

Die Premiere der Alt-Aachener-Bühne mit „Der zweide Plöck“ ist am 24. Februar.

Weitere Vorstellungen im Einhard Gymnasium gibt es am 25. Februar, 3., 4., 17. und 18. März sowie am 14., 15., 21. und 22. April (samstags um 19 Uhr, sonntags um 18 Uhr, am 18. und 22. April bereits um 16 Uhr) und außerdem am 8. März um 19.30 Uhr im Theater Aachen.

Karten zu 12,90 Euro gibt es in den beiden Ticketshops des Zeitungsverlages Aachen.