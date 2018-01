Aachen.

Mit einer neuen Variante geht das Projekt „Kladopi“ für Geschwister von kranken oder behinderten Kindern in die zweite Runde. Unter dem Leitsatz „Klettern macht stark“ können Kinder und Jugendliche zwischen elf und 14 Jahren unter Aufsicht in der neuen Halle am Grünen Weg beim Klettern und Bouldern neue Kraft sammeln.