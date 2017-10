Aachen.

Vor dem Hintergrund der Dombausage spielt sich das neue Kinderstück in der Stadtpuppenbühne Öcher Schängche ab. „Der Geist im Dom“ ist der dritte Teil einer Trilogie, die mit „Der Teufel in Aachen“ und „Der Glockenguss“ begonnen wurde. Und dabei erlebt das Publikum sogar einen Ausflug in die Glockengießerei in der Eifel.