Aachen.

So unbeschwert wie noch Mitte der 1970er Jahre kann Marcel Philipp (46) heute nicht mehr durchs Neue Kurhaus streifen. Damals war er im Kindergartenalter und sein Opa Willi Kreutz bewohnte die Hausmeisterwohnung über dem frisch eröffneten Spielcasino. Wo er als Kind gespielt hat, informierte der Oberbürgermeister am Freitag die Presse über die neuesten Herausforderungen, die die millionenschwere Sanierung des denkmalgeschützten Schmuckstücks an der Monheims­allee mit sich bringt.