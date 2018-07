Aachen - Sanierungsarbeiten an der Brücke Luxemburger Ring im Schnelldurchgang

Aachen.

Ein wenig fühlt man sich an die Männer unter Tage erinnert. Gebückte Haltung, dunkles, feuchtes Klima, enormer Geräuschpegel – ein Arbeitsplatz mit bescheidenem Spaßfaktor. Aber was muss, das muss. Schließlich schuften die Beschäftigten der Bauunternehmung Quadflieg, um den Durchfluss an einer Hauptverkehrsader dieser Stadt wieder möglichst schnell auf Touren zu bringen.