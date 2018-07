Aachen - Säure in Labor ausgelaufen: Gefahrstoff-Feuerwehreinsatz bei Grünenthal

Aachen.

Blaulichteinsatz in Brand: Ein größeres Aufgebot an Feuerwehrkräften ist am Dienstagvormittag zum Gelände des Pharmaunternehmens Grünenthal an der Zieglerstraße ausgerückt. Dort war in einem Labor Säure aus einem Behälter ausgetreten. Das Gebäude wurde aus Sicherheitsgründen geräumt.