Aachen.

„Bitte Vorsicht am Bahnsteig!“ Dieser Spruch ist an den fünf Aachener Bahnhaltestellen keine Seltenheit. Meist wird so per Lautsprecherdurchsage vor einfahrenden Zügen gewarnt. Ab 2018 jedoch könnte damit auch vor Baggern und anderem Baugerät gewarnt werden.