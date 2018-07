Aachen - RWTH-Hausbesetzer planen Diskussionen und Vorträge

Aachen. „You don't hate Mondays, you hate capitalism“ („Es sind nicht die Montage, die ihr hasst. Ihr hasst den Kapitalismus“) steht in großen Lettern an dem Maschendrahtzaun neben dem Haus Nummer 5 am Muffeter Weg in Aachen. Und in der Tat sehen die jungen Leute, die am Montagmorgen rund um einen kleinen Tisch vor dem Hauseingang sitzen und gemütlich frühstücken, nicht danach aus, als hätten sie etwas gegen Montage.

Seit Samstag hat eine Gruppe von jungen Menschen das Haus besetzt. Und sie haben nicht vor, so schnell wieder damit aufzuhören.

„Wir sind von den Nachbarn sehr herzlich begrüßt worden“, sagt ein junger Hausbesetzer, etwa Anfang 20, im Gespräch mit den „Nachrichten“. Er beißt genüsslich in sein mit Avocado und Tomate belegtes Fladenbrot. Die Gruppe würde von den Bewohnern der umliegenden Häusern immer nett gegrüßt. Einige hätten sogar Kuchen vorbeigebracht, und am Montag will jemand aus der Nachbarschaft dafür sorgen, dass es wieder fließend Wasser gibt in dem Gebäude, das von der RWTH genutzt wurde, seit Jahren aber leer steht.

Eigentümer des Gebäudes ist der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes. Ihm obliege, so heißt es von Seiten der Hochschulverwaltung, „nicht mehr wissenschaftlich genutzte Immobilien einer neuen Verwendung zuzuführen.“ Den Hausbesetzern geht genau das auf die Nerven: Die Mieten in Aachen seien unverschämt hoch, sagt eine junge Hausbesetzerin, die sich mit ihrem Kaffeebecher zu der Runde vor dem Haus gesellt. Sie sieht noch ein bisschen verschlafen aus.

Seit Samstag sei sie hier, erklärt sie. Warum? „Mich kotzt das an, wie es in den Städten läuft“, sagt sie. Es gehe nur noch um Gewinnmaximierung, den meisten Menschen sei eine individuelle Entfaltung gar nicht möglich, weil sie das nötige Geld nicht hätten. „Wir wollen hier ein Zeichen setzen, aber ein friedliches.“ Ärger habe man bisher auch noch keinen gehabt. Lediglich einmal sei eine Gruppe Unbekannter vorbeigekommen und habe Plakate von dem Haus abgerissen, berichten die Hausbesetzer.

Die Aachener Polizei sieht derzeit keinen Handlungsbedarf am Muffeter Weg: Es handle sich in so einem Fall um Hausfriedensbruch, erklärt Andreas Müller von der Pressestelle des Präsidiums. „Dabei handelt es sich um ein Antragsdelikt. Das heißt, wir werden nur auf Anzeige des Geschädigten hin tätig.“ Und da die RWTH-Verwaltung bereits erklärt habe, dass man das Verhalten der Hausbesetzer dulde, liege so etwas wie eine Zustimmung der unentgeltlichen Nutzung vor. „Nur, wenn großes öffentliches Interesse besteht, werden wir einschreiten“, so Müller.

Auf öffentliches Interesse an ihren Aktionen hoffen indes auch die Hausbesetzer. Die ganze Woche über soll es Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden im und am Haus geben, erklärt die junge Hausbesetzerin. „Über Twitter informieren wir immer aktuell über die geplanten Aktivitäten.“ Nachzulesen sind die Kurznachrichten der Besetzer unter dem Account @aachen_besetzen.