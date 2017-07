Aachen.

Lange hat Rainer Telle auf diesen Moment gewartet. Auf den Moment, in dem mit einem symbolischen ersten Spatenstich die Arbeiten für den Neubau des Instituts für Gesteinshüttenkunde beginnen. Genau genommen wartet er darauf, seit er die Leitung des Instituts vor rund 25 Jahren übernommen hat. Am Donnerstag war es endlich so weit.