RWTH: Chemieunfall geht glimpflich aus Letzte Aktualisierung: 27. Januar 2017, 18:15 Uhr

Aachen. In einem RWTH-Institut am Worringerweg ist es am Freitagmittag zu einem Chemieunfall gekommen. In einem Labor im Sammelbau Chemie waren nach Angaben der Feuerwehr gegen 11.40 Uhr bei Arbeiten zwei Gefäße mit chemischen Stoffen zerbrochen.