Aachen.

„Das ist doch kein Wetter!“ schimpfen Öcher, obwohl es ist und nieselt und fieselt und nicht aufhören will. Dem Aktionstag „FahrRad in Aachen“ auf dem Katschhof tut das Mistwetter am Samstag keinen Abbruch. Zwei Dutzend Akteure haben eine Zeltstadt mit Fahrrad-Allerlei aufgebaut.