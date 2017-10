Aachen.

Wie bringt man einigermaßen kurzfristig rund 800 zusätzliche Schüler an den weiterführenden Schulen in Aachen unter? Mit dieser Frage sehen sich Schulen, Verwaltung und Schulaufsicht in Aachen konfrontiert. Es geht um die Integration von „Seiteneinsteigern“, von Kindern und Jugendlichen, die aus dem Ausland zugezogen sind und vor einem erfolgreichen Schulbesuch zunächst Deutsch lernen müssen.