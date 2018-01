Aachen.

Mit Kurt Christ nahm die Kostümsitzung der KG Hooreter Jonge am Samstagabend so richtig Fahrt auf. Nach dem Aufmarsch der Aktiven in der Haarbachtalhalle startete das schwungvolle Programm, das vom ehemaligen Präsidenten Bernd Görgens moderiert wurde. Beim Einmarsch waren die Jonge vom Trompetencorps Schwarz-Rot Aachen-Haaren begleitet worden.