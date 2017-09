Aachen.

Wunden lecken nach der schweren Wahlschlappe: Obwohl Rudolf Henke sein Bundestags­direktmandat am Sonntag verteidigen konnte, will bei der CDU keine Feierlaune aufkommen. Mit Verlusten von 8,8 Prozentpunkten gegenüber der Bundestagswahl 2013 ist die siegesgewohnte CDU in Aachen der große Verlierer. Sie ist deutlich unter die 30-Prozentmarke gefallen. Für SPD-Parteichef Karl Schultheis lautet die Schlussfolgerung: „Aachen ist keine CDU-Hochburg mehr. Wir bewegen uns jetzt auf Augenhöhe.“