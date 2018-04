Aachen.

Die Jugendlichen von heute wurden in eine Welt geboren, in der der Eiserne Vorhang bereits beiseite geschoben war. Entsprechend anders ist der Blick, mit dem junge Menschen heute auf Europa und den politischen Einigungsprozess schauen. Bei einem Wettbewerb des Rotary Clubs Aachen-Charlemagne hatten in den vergangenen Wochen mehrere Schülergruppen aus der Städteregion ihre Ideen für das Europa von heute zu Papier gebracht.