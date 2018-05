Aachen - Rollerdieb vor dem Super-C erwischt

Aachen. Am helllichten Tag und mitten auf dem Vorplatz vor dem Super-C-Verwaltungsgebäude der RWTH versuchte am Mittwochnachmittag ein Jugendlicher, einen Roller zu stehlen. Doch am Ende machte sich die Dreistigkeit - die in diesem Fall auch noch mit Gewalttätigkeit verbunden war - nicht bezahlt.

Gegen 15.50 Uhr begann der 16-jährige Niederländer, mit einem Spezialwerkzeug - einem sogenannten Schloss- Ziehwerkzeug - an dem Motorroller zu hantieren. Was er nicht bemerkt hatte: Der Besitzer des Fahrzeugs war noch in der Nähe und bekam alles mit. Er rannte zu seinem Eigentum und packte den Niederländer, der bereits auf der Sitzbank saß. Der schlug daraufhin mit dem Werkzeug um sich. Ein Zeuge kam dem Rollerbesitzer zu Hilfe, überwältigte den Jugendlichen und hielt ihn trotz Gegenwehr bis zum Eintreffen der herbeigerufenen Polizei fest.

Die beiden Männer wurden bei der Rangelei leicht verletzt. Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellte sich heraus, dass auch der Roller des helfenden Zeugen durch ein Spezialwerkzeug beschädigt worden war, wie es der 16-Jährige dabei hatte. Die Beamten nahmen es dem jugendlichen Dieb ab und ihn vorläufig fest.

Wie weitere Zeugen des Geschehens den Beamten angaben, waren zur Tatzeit noch zwei andere verdächtige junge Männer am Tatort; die jedoch vor Eintreffen der Beamten flüchten konnten. Eine Fahndung verlief erfolglos.

Gegen den 16-jährigen Festgenommenen wurde Strafanzeige wegen zweifachen versuchten Zweiraddiebstahls und gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.