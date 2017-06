Rohrreiniger: Spielplätze bleiben mehrere Tage gesperrt

Aachen. Die beiden Spielplätze am Westpark und an der Ecke Lochnerstraße/Gartenstraße bleiben noch mindestens bis zum Wochenende gesperrt. Das hat Björn Gürtler vom städtischen Presseamt am Dienstag mitgeteilt.

Am vergangenen Wochenende ist dort Rohrreiniger-Granulat in größeren Mengen gefunden worden. Zwei Kinder hatten sich dadurch Verletzungen zugezogen. Nun soll der Sand auf den Spielplätzen ausgetauscht werden, insbesondere im Spielbereich für Kleinkinder. Außerdem will die Stadt abwarten, bis durch Regen auch die letzten möglicherweise noch vorhandenen Reste der Chemikalien weggewaschen sind.

„Wir tauschen ohnehin derzeit den Sand auf allen Aachener Spielplätzen aus“, sagt Björn Gürtler. Durch die Rohrreiniger-Vorfälle habe man nun die Reihenfolge so angepasst, dass die betroffenen Spielplätze zuerst bedient werden.

Die Vermutung der Polizei, dass der Rohrreiniger, eine aggressive Lauge, erhebliche Sachschäden angerichtet habe, kann die Stadt Aachen indes nicht bestätigen. Umweltamt und Stadtbetrieb hatten die Spielplätze am Dienstag noch einmal kontrolliert: „Wir haben einige Ausbleichungen an Holzteilen entdeckt“, sagt Björn Gürtler. Das seien jedoch keine größeren Schäden, und für Kinder seien die ausgebleichten Stellen auch nicht weiter gefährlich.

Die Ermittlungen in den bisher bekannten Fällen hat nun, weil die Substanz so gefährlich ist, die Staatsanwaltschaft genommen. Die Aachener Polizei, so erklärt Sprecher Paul Kemen, hofft weiter auf Zeugenhinweise.