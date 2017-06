Aachen.

Keine spielenden Kinder auf dem Spielplatz an der Gartenstraße: Stattdessen ein Vorhängeschloss rund um das eingezäunte Gelände, außerdem rot-weißes Flatterband. Auf dem kleinen Spielplatz im Westpark, ganz in der Nähe, zeigt sich am Montagnachmittag das gleiche Bild. Beide städtischen Anlagen sind nach den Vorfällen des vergangenen Wochenendes noch immer gesperrt.