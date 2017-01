Rocker haben Faustfeuerwaffen und Schrotgewehre dabei

Aachen. Zwei Faustfeuerwaffen, zwei Schrotgewehre und mehrere Packungen Munition haben Polizeibeamte in der Nacht zum Donnerstag an der Kohlscheider Straße beschlagnahmt. Die Waffen wurden in einem Pkw gefunden.

Die Insassen, zwei 38-Jährige aus Düsseldorf, die einer Rockergruppierung zugerechnet werden, wurden vorläufig festgenommen, nach weiterer Prüfung durch die Staatsanwaltschaft aber wieder entlassen. Die Kripo ermittelt.

Drei Mitglieder einer anderen Rockergruppierung wurden ebenfalls überprüft. Einer der Männer führte ein nicht erlaubtes Reizstoffsprühgerät mit, gegen ihn läuft nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, das Spray wurde sichergestellt.

Insgesamt kontrollierten Be­am­te der Bundes- und Landespolizei ab Mittwochabend an großen Ausfallstraßen in Aachen mehr als 100 Fahrzeuge und an die 250 Personen. Hierfür wurden aufwendige Kontrollstellen an der Lütticher Straße und der Kohlscheider Straße eingerichtet. Drei Autofahrer fielen wegen Alkohol oder Drogen auf, ein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Autofahrer hatte nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände bei sich. Die Beamten stellten einen Teleskopschlagstock und einen Elektroschocker sicher.