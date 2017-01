Riesenandrang an den Rodelhängen Letzte Aktualisierung: 15. Januar 2017, 14:18 Uhr

Aachen. Der Winter hat Aachen weiter fest im Griff. Aufgrund des Schnees kam es am Samstagmorgen in der Städteregion zu 16 Verkehrsunfällen, sieben davon in Aachen.