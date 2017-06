Richtericher üben Kritik am Radschnellweg

Aachen. „Kommen wird er, das ist fast gewiss; der Radschnellweg durch Richterich. Doch der Plan der Verwaltung, beschlossen wurde er wieder nicht.“ Nein, das ist nicht der Anfang eines holprigen Gedichts, sondern der derzeitige Stand der Dinge beim Radschnellweg Euregio auf dem betreffenden Streckenabschnitt.

Bei der Sitzung der Bezirksvertretung Richterich am Mittwochabend wurden dazu die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vorgestellt. Mit dem geplanten Verlauf des Radweges entlang der Roermonder Straße konnten sich die Mitglieder jedoch nicht anfreunden. Einer der Hauptkritikpunkte war der Wegfall von 33 Parkplätzen im Bereich zwischen der Kreuzung von Roermonder und Horbacher Straße und dem Rathausplatz. Diese seien nach jetzigem Stand kaum zu kompensieren und liefen dem steigenden Bedarf nach mehr Pkw-Stellplätzen entgegen, kritisierte Ralf Dautzenberg (SPD). Ebenfalls bemängelt wurden diverse Gefahrenpunkte an Zufahrten zu Wohnhäusern sowie die angeblich zu schmale Fahrbahnbreite für Lastwagen-Begegnungsverkehr.

Die Bezirksvertretung beauftragte nun stattdessen die Verwaltung, eine alternative Streckenführung zu planen und eventuell eine Verlegung der Trasse entlang der Bahnlinie zu prüfen. CDU-Vertreter Leo Pontzen fasste den Konsens der Vertretungsmitglieder treffend zusammen: „Diese Kritikpunkte müssen nun in die Planung aufgenommen werden, aber sie dürfen nicht dazu führen, dass der Radschnellweg deswegen nicht verwirklicht wird.“

Gänzlich verworfen wurde indes der Bau eines von der SPD-Fraktion angeregten kombinierten Rad-Gehwegs entlang der Forsterheider Straße. Die Kosten dafür stünden in keinem Verhältnis zum Zugewinn an Verkehrssicherheit, heißt es im Beschlussvorschlag. Jedoch wurde die Verwaltung damit beauftragt, stattdessen einen Gehweg als günstigere Alternative und insbesondere zum Schutz der Kinder auf dem Schulweg zu erarbeiten.

Bäume oder Boden?

Weiter wurde an dem Abend auch der Bericht zu den Standortuntersuchungen für das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Richterich vorgestellt. Für den beabsichtigten Neubau wird eine Fläche von etwa 2500 Quadratmetern benötigt, von der aus beide Siedlungsteile schnell erreichbar sind und eine gute Verkehrsanbindung gegeben ist. Aufgrund dieser Kriterien ist nun einerseits die dicht von Bäumen bewachsene Dreiecksfläche nördlich der Kreuzung von Roermonder und Kohlscheider Straße im Fokus. Als zweite Option biete sich das offene Feld direkt nordwestlich davon an, wie Edith Prenger Berninghoff vom Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen sagte. Es sei nun eine „Abwägung zwischen Bäumen und Boden“, die hier getroffen werden müsse. Mit weiteren Bürgerbeteiligungen und Einschätzungen des Fachbereichs Umwelt soll nun in den kommenden Monaten eine Entscheidung gefunden werden.