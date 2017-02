Rentner bestohlen: Polizei sucht Bankkartenbetrüger

Aachen/Siegen/Koblenz. Die Polizei sucht nach mehreren Straftätern, die mit der Bankkarte eines Rentners fast 30 Mal an Bankautomaten Geld abgehoben hatten. Die Täter waren auch in Aachen aktiv.

Am 2. Dezember war dem 87-Jährigen im Raum Koblenz die Karte abhanden gekommen - inklusive eines Zettels mit der darauf notierten vierstelligen PIN. Anschließend plünderten noch unbekannte Männer mit der Karte insgesamt 29 Mal das Konto des Senioren, unter anderem in Aachen und Siegen.

In Aachen hoben die Täter am 3. Dezember kurz nach 1 Uhr nachts an einer Sparkasse an der Eupener Straße 180 Geld ab. Am Tag drauf war um kurz nach Mitternacht die Sparkasse an der Trierer Straße 815 dran. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 9400 Euro.

Die Täter wurden bei ihren Taten von Überwachungskameras gefilmt. Mit diesen Bildern sucht die Polizei nun nach ihnen und hofft auf Hinweise. Sie können an die Polizeiinspektion Boppard gegeben werden, Telefon 06742/809-0 und 06742/809-265 oder per E-Mail an ermittlungen.piboppard@polizei.rlp.de.

Hinweis: In einer ersten Version dieses Artikels war zu lesen, der Bestohlene sei eine Frau gewesen. Tatsächlich handelte es sich um einen Mann.