Aachen - Reihenweise Vorträge und Ausstellungen im Karlspreis-Rahmenprogramm

Aachen. Mit einem Vortrag über Karl den Großen setzt der Aachener Historiker Max Kerner am Montag, 23. April, das Begleitprogramm zur Karlspreisverleihung an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron fort. Ab 18.30 Uhr spricht er im Saal der Aachen-Münchener, Aachen-Münchener Platz 1, über den französisch-deutschen Streit, ob Karl der Große nun Deutscher oder Franzose war. Der Eintritt ist frei.

Mit den großen Herausforderungen, vor denen die EU aktuell steht, befasst sich Rainer Wieland, Vizepräsident des EU-Parlaments, in einem Vortrag, der am Dienstag, 24. April, ab 18 Uhr im Hörsaal HKW1 der RWTH Aachen, Wüllnerstraße 1, zu hören ist. „Europa am Scheideweg: Wo gehen wir hin?“ ist die Veranstaltung überschrieben. Der Eintritt ist frei.

Thematisch ähnlich ist ein weiterer Vortrag ausgerichtet, der ebenfalls am Dienstag ab 19 Uhr im Grashaus, Fischmarkt 3, zu hören ist. Der Politikwissenschaftler und Historiker Siebo Janssen befasst sich mit der Frage, ob das Konzept der Vereinigten Staaten von Europa überhaupt noch aktuell und realistisch ist und ob es noch eine engere Union geben kann. Für diese Veranstaltung ist wegen der begrenzten Plätze eine Anmeldung auf der Homepage von europedirect-aachen.de erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Bereits ausverkauft ist die „verbale Reise durch Europa“ mit dem niederländischen Autor Gaston Dorren, die am Dienstag ab 20 Uhr in der Buchhandlung Schmetz am Dom mitzuerleben ist.

An den Militärputsch in Griechenland vor etwas mehr als 50 Jahren erinnert eine Ausstellung, die am Mittwoch, 25. April, um 16.30 Uhr in der Stadtbibliothek eröffnet wird und die in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung zustande kommt. Sie befasst sich unter anderem mit den deutsch-griechischen Beziehungen während der Militärdiktatur von 1967 bis 1974. Neben den Niederlanden und den skandinavischen Ländern war die Bundesrepublik Deutschland eines der Zentren für die Oppositionsbewegungen gegen die Diktatur.

Zur Eröffnung sprechen Ingrid Matthäus-Maier, Vorsitzende des Kuratoriums der Friedrich-Ebert-Stiftung, Karlspreissprecher Jürgen Linden sowie Efsthatios Savvidis und Sigrid Skarpelis-Sperk von der Deutsch-Griechischen Gesellschaft. Im Anschluss berichten Zeitzeugen über die damaligen Geschehnisse, es moderiert der Korrespondent Georgios Pappas. Eintritt frei.

Eine weitere Ausstellung wird am Donnerstag, 26. April, um 11 Uhr im Zeitungsmuseum, Pont­straße 13, eröffnet. Gezeigt wird ein Querschnitt der französischen Pressegeschichte. Die Zeitspanne erstreckt sich von der napoleonischen Zeit bis in die Gegenwart. Der Eintritt ist frei.

Der Politikwissenschaftler Winfried Böttcher befasst sich mit der Vision einer deutsch-französischen Republik. „Europas Zukunft – eine regionale Republik?“ heißt sein Vortrag, in dem er an die verheerenden Überfälle der Deutschen auf den Nachbarn Frankreich in den zurückliegenden Jahrhunderten und die Freundschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, erinnert. Können diese beiden Länder eine einzige Republik bilden? Die Antwort soll am Donnerstag, 18 Uhr, im Centre Charlemagne am Katschhof gegeben werden. Eintritt frei.

An die Aussöhnung von Frankreich und Deutschland erinnert auch Frank Baasner, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Er spricht am Donnerstag ab 19.30 Uhr im Haus Löwenstein, Markt 39, über die zahlreichen Städtepartnerschaften, die vor allem jungen Leuten Begegnungen mit den Nachbarn der einstigen Feindesnationen ermöglichen sollten. Welche Rolle sie heute noch für die Bürgerbegegnungen spielen und ob sie noch zeitgemäß sind, erläutert Baasner anhand einer Studie des Deutsch-Französischen Instituts und der Bertelsmann Stiftung. Eine Anmeldung auf europedirect-aachen.de ist erforderlich.