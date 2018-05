Aachen.

Unerfüllte Sehnsüchte, ein befürchtetes Karriereende in einer kapitalorientierten Welt, das sind die Schlaglichter in Falk Richters Schauspiel „Unter Eis“. Zwischenmenschliche Beziehungen, erfüllt von einer grotesken Hassliebe, acht Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, stehen in Marius von Mayenburgs Stück „Das kalte Kind“ im Blickpunkt.