Regelverstoß: AfD hat Ärger mit ihren Wahlplakaten Von: gei

Letzte Aktualisierung: 20. September 2017, 15:03 Uhr

Aachen. „Unser Land, unsere Regeln!“ plakatiert die AfD auf einem ihrer Wahlplakate, doch mit den Regeln nimmt sie es selbst nicht so genau. In Aachen hält sie sich derzeit nicht an die vorgeschriebene Größe für die Wahlwerbung an Laternenmasten und Pfählen.