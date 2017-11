Aachen.

Sie haben Durst, möchten sich aber nicht in ein Café oder Restaurant setzen? Und vielleicht auch keine Flasche Wasser im Supermarkt kaufen, weil die Schlange an der Kasse gerade zu lang ist? Dann ist die Refill-Bewegung vielleicht genau das Richtige. Refill, also zu Deutsch nachfüllen, bedeutet: Wer etwas trinken möchte, der kann sich seine mitgebrachte leere Flasche kostenlos mit Leitungswasser auffüllen lassen. In Cafés, Restaurants, in politischen Büros oder Naturkostläden beispielsweise.