Aachen.

Alte Elektronikgeräte, die auf dem Recyclinghof in Eilendorf verschwinden und hochwertige Mikrofone, die am Stadttheater durch minderwertige Exemplare ausgetauscht wurden: Zehn Mitarbeiter der Stadt haben in den vergangenen Wochen ihre Stelle verloren, weil ihnen vorgeworfen wird, illegaler Weise Handel mit Eigentum der Stadt betrieben zu haben.