Aachen.

Parkhäuser dienen nicht immer nur als das, was ihr Name aussagt – und zwar zum Parken. Nein, Parkhäuser sind für einige Menschen auch ein prima Schlafplatz oder ein gutes Fleckchen, an dem sich etwas Geld erbetteln lässt. Es ist trocken, in den unteren Etagen meist auch warm und man ist gerade in den Abendstunden ungestört.