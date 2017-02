Ratsantrag der Grünen: Lieferservice für Dokumente Letzte Aktualisierung: 28. Februar 2017, 14:29 Uhr

Aachen. Neue Reisepässe oder Personalausweise könnten demnächst per Radkurier zu den Aachenern nach Hause gebracht werden. In einem Ratsantrag schlagen die Grünen ein „Lieferangebot für Dokumente“ vor, das an den Bürgerservice-Standorten eingerichtet werden sollte.