Aachen - Radfahrerin von Bus überrollt: Fahrlässige Tötung am Hansemannplatz?

Aachen.

Das weiße Fahrrad wirkt auch mehr als ein Jahr später wie eine dringliche Mahnung. Am 27. April 2017 kam am Hansemannplatz eine 29-jährige Radfahrerin ums Leben. Sie wurde von einem Linienbus überrollt. Der Fahrer hatte die junge Frau offensichtlich übersehen. Jetzt sieht sich der 41-Jährige, der nach wie vor als Busfahrer in Diensten der Aseag steht, mit dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung konfrontiert.