Aachen.

Auf einen heißen Sommertag folgt eine laue Nacht. Das ist in Aachen seit Wochen so sicher wie das Amen in der Kirche. Der Supersommer lockt die hitzegeplagten Städter abends in Scharen in die Parks, auf die Plätze und in die Lokale mit Außengastronomie. Wer zu Hause bleibt, sitzt auf dem Balkon oder reißt zumindest alle Fenster auf.