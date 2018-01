Aachen.

Die Realität ist: Überall dort, wo in Deutschland jüdisches Leben stattfindet, steht ein Polizeiwagen in der Nähe. So auch am Donnerstagabend vorm Dom, denn dort wurde Rabbiner Henry G. Brandt aus Augsburg „für sein Lebenswerk im interreligiösen Dialog und insbesondere für seinen großherzigen und unermüdlichen Einsatz für die Verständigung zwischen Juden und Christen“ von der Fokolar-Bewegung mit dem Klaus-Hemmerle-Preis ausgezeichnet.