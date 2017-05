Die Premiere und weitere Aufführungen

„Quizoola“ feiert am Freitag, 2. Juni, um 20 Uhr in der Kammer des Theater Aachen Premiere. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 10. Juni, Samstag, 17. Juni, Mittwoch, 21. Juni, Freitag, 30. Juni, Samstag 8. Juli, Dienstag, 11. Juli, und Freitag, 14. Juli.

Die Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen zum Preis von 23,60 Euro (ermäßigt 15,35 Euro) erhältlich. Der Premierenzuschlag beträgt drei Euro.