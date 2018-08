Region - Puppenklinik Aachen verarztet nicht nur die Liebsten der Kinder seit 40 Jahren

40 Jahre Puppenklinik Aachen

Termine mit Puppenmacherin Margit Blum nach Vereinbarung.

Informationen im Internet unter: www.puppen-nach-foto.com.

Stars aus Film, Funk und Fernsehen hat Margit Blum in den vergangenen Jahrzehnten in Puppengröße kunstvoll modelliert. Einige Promis ließen ihr Double gerne für wohltätige Zwecke versteigern.

Eine Puppe aber harrt noch immer in der Aachener Puppenklinik aus: Komödiant Steve Eleky, der „Ungar im Schottenrock“, Spaßmacher und Jongleur, als Puppe 68 Zentimeter groß und wie auf der Bühne im Schottendress, möchte auch für einen wohltätigen Zweck versteigert werden.



Margit Blum stellt ihn kostenlos zur Verfügung. Vereine, Organisationen oder wer auch immer glaubt, die Puppe „Steve Eleky“ für eine gute Sache versteigern zu können, mögen sich in der Aachener Puppenklinik melden.

Telefon: 0241/40029188.