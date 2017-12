Aachen.

„Frieren für Freiheit und Frieden.“ So umschrieb Mitinitiator Manfred Kutsch treffend gleichermaßen die Gründe und Umstände der jüngsten „Pulse of Europe“-Veranstaltung am Sonntagnachmittag. Bei Temperaturen um den Nullpunkt aber dennoch bester Stimmung ließen sich viele der Weihnachtsmarkt-Besucher auf eine Verweilpause vor der Bühne auf dem Katschhof ein.