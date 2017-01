Aachen.

Zwei Brände innerhalb einer knappen Stunde soll der Dirk H. im Mai 2016 in der Nähe des Elsassplatzes und an der Von-Coels-Straße in Eilendorf gelegt haben. Aus verschmähter Liebe und weil er noch Sachen von seiner Ex-Freundin bekommen sollte, habe der 35-Jährige die Feuer gelegt. So hieß es in der Anklageschrift, die am Freitag vor dem Aachener Schwurgericht verlesen wurde.