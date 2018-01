Aachen.

„El Comedor“, zu deutsch Speisesaal oder Mensa, ist nach wie vor das Herz des Projektes Pampahasi in Bolivien. Im „Comedor“ werden täglich rund 100 Kinder betreut und versorgt. Die Armut in Bolivien hatte die Aachenerin Gertrud Dockhorn vor über 30 Jahren bewogen, eine Schule zu gründen, um den Kindern in Pampahasi, einem Stadtteil der Hauptstadt La Paz, eine Zukunft zu geben.