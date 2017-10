Das Bauprojekt „Neues Wohnen im Ostviertel“ der Aachener Gewoge AG ist in Düsseldorf mit dem „NRW Landespreis 2017 für Architektur, Wohnungs- und Städtebau“ ausgezeichnet worden. Unter dem Motto „Leben in Gemeinschaft“ ist an der Stolberger Straße ein Neubau mit 77 überwiegend öffentlich geförderten Wohneinheiten entstanden.