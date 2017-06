Produktionsfirma sucht Aachener für neuen Kinofilm

Aachen. Einmal großen Filmstars wie Christoph Maria Herbst oder Meret Becker ganz nahe sein? Diese Chance eröffnet die Produktionsfirma „Dreamtool Entertainment“ in diesem Sommer etlichen Aachenern.

Sie sucht Erwachsene und Kinder, die von Anfang Juli bis August bei den Dreharbeiten zum Kinofilm „Liliane Susewind“ dabei sein wollen. Das Casting findet am Sonntag, 18. Juni, zwischen 14 und 16 Uhr in der „100,5 Arena“, Hubert Wienen Straße 8, statt.

Gesucht werden unter anderem Kinder und Erwachsene von 6 bis 98 Jahre, die in einer Szene „Stadtparkeinweihung“ mitspielen sollen. Neben den Besucherinnen und Besuchern dieser Stadtparkeinweihung sucht die für das Casting beauftragte Agentur Eick außerdem nach talentierten Aachenern für actionreiche Szenen, in denen sie ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen können: So zwei Securityleute, die versuchen das Chaos in den Griff zu bekommen, einen Stadtstreicher und eine ältere Dame (gespielt blind), die in lustige Szenen verwickelt werden.

Gesucht werden außerdem ein Kameramann, der eine Reporterin begleitet, und ein Makeup Girl, das im Film die wichtigen Personen pudert. Besetzt werden muss des weiteren ein Cateringservice, der im Film die Stadtparkeinweihung und deren Besucher mit Leckereien versorgt.

Hinzu kommen zwei junge Frauen um die 25 Jahre, die ein Werbeplakat hochhalten. Schließlich werden noch Kinder zwischen zehn und vierzehn Jahren gesucht, die auf einer Geburtstagparty eingeladen sind und Schulkameraden der Hauptfigur Liliana spielen.

In dem Film dreht sich nach Angaben der Produktionsfirma alles um die elfjährige Lilli, die eine ganz besondere Gabe hat: Sie kann mit Tieren sprechen. Das bringt ihr aber nichts als Ärger ein. Als ein Stadtfest wegen Lillis Fähigkeiten komplett im Chaos versinkt, muss ihre Familie erneut umziehen, zum fünften Mal in drei Jahren. Ab jetzt schwört sich Lilli, ihr Talent geheim zu halten. In der neuen Schule steht dann jedoch ausgerechnet eine Projektwoche im Zoo auf dem Stundenplan.

Die Dreharbeiten in Nordrhein-Westfalen und Belgien beginnen im Juli. Christoph Maria Herbst, bekannt aus „Stromberg“, wird den Tierpfleger Toni spielen, Meret Becker gibt die Zoodirektorin Oberst Essig. Regie führt Joachim Masannek, der unter anderem als Autor der Buchreihe „Die Wilden Fußballkerle“ bekannt ist. Der Film soll 2018 in die Kinos kommen.