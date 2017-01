Probealarm: Am Samstag heulen die Aachener Sirenen

Aachen. Am kommenden Samstag, 7. Januar, um Punkt 12 Uhr mittags heulen in Aachen wieder die Sirenen. Grund ist eine routinemäßige Überprüfung der Anlagen auf ihre Funktionstüchtigkeit. Der Probealarm, der einmal im Quartal vorgenommen wird, beginnt um 12 Uhr mit dem Signalton für „Entwarnung“.

Um 12.06 Uhr erfolgt der Signalton „Warnung“. Der Probealarm schließt um 12.12 Uhr mit der Tonfolge für „Entwarnung“.

Nach Mitteilung des städtischen Presseamtes existiert in Aachen ein gut ausgebautes Netz von rund 50 funktionstüchtigen Sirenen. Die Stadt Aachen habe ihre Sirenen nie – wie es in anderen Städten durchaus geschehen sei – abgebaut, sondern sogar das vorhandene Netz ausgebaut und weitere Sirenen in Betrieb genommen. Sie werden in der Regel zur Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet genutzt.

Dieses System habe sich bewährt, teilt die Stadt mit. So würden beispielsweise auch die Bürgerinnen und Bürger informiert und verhalten sich dann zum Beispiel im Straßenverkehr entsprechend umsichtig.

Die städtischen Sirenen seien zudem eine sichere Methode, die Bevölkerung zu erreichen und vor drohenden Gefahren zu warnen. Bei sogenannten allgemeinen Gefahrenlagen würden die Aachener zunächst durch die Sirenen gewarnt. Über Medien wie Radio oder auch die Internetseiten unserer Zeitung würden anschließend weitere Informationen und Verhaltenshinweise folgen.

Sirenen seien zwar im gesamten Stadtgebiet vorhanden, teilt das Presseamt mit, jedoch noch nicht flächendeckend. Die Bereiche, die nicht durch Sirenen abgedeckt sind, würden im Notfall mit mobilen Warnfahrzeugen abgefahren, so dass auch dort eine Warnung erfolgen könne.