Aachen.

Wenn in den Randbezirken der Stadt Sirenen heulen, dann heulen sie laut und deutlich, für alle zu hören. Jeder wird gewarnt. In der Innenstadt bleibt es an einigen Stellen still. Wer dort das Radio nicht eingeschaltet und den richtigen Sender eingestellt hat oder wer nicht wach ist und die Warnung auf seinem Handy mitbekommt – den erwischt die Katastrophe im Zweifel kalt und mit voller Wucht.