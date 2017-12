Aachen - Prinzenproklamation mit Liveübertragung: Mike I. öffnet Brüsselsaal

Aachen. Weil am 6. Januar weitaus mehr Menschen bei der Prinzenproklamation von Mike Foellmer dabei sein wollen, als es Plätze im Europasaal gibt, wird erstmals auch der Brüsselsaal in die Veranstaltung einbezogen.

Wie der AKV mitteilt, soll die Krönung des Narrenherrschers live in den Nachbarsaal übertragen werden und so rund 300 weiteren Gästen die Teilnahme ermöglichen. Die Zugangsbändchen können ab sofort für närrische elf Euro per E-Mail unter info@akv.de bestellt werden. Der Zugang zur After-Show-Party im Foyer ist inbegriffen.

Der Europasaal mit rund 1400 Plätzen ist ausgebucht, er kann nur mit Platzkarten betreten werden. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der AKV verspricht, dass Bändchen-Inhaber den Prinzen im Brüsselsaal ebenfalls live erleben werden. Ein Besuch ist mit Gefolge während des laufenden Programms fest eingeplant.