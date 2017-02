Aachener Polizei verlebt lange Zeit einen Fettdonnerstag der ruhigeren Art

Ob‘s an Tief „Thomas“ lag? Die Aachener Polizei verlebte nämlich lange Zeit einen eher ruhigen Fettdonnerstag. „Auf den Straßen ist es bislang ruhig geblieben“, bilanzierte Paul Kemen von der Polizeipressestelle am Nachmittag. Es seien auch nicht so viele Jecke unterwegs gewesen, teilte er mit.

Erst gegen 15 Uhr habe die Polizei die ersten zwei Scharmützel zu verzeichnen gehabt – eins am Elisenbrunnen und eins am Burtscheider Markt, zählte Kemen auf. Beide Rangeleien hätten aber schnell beigelegt werden können.

Zumindest in der Innenstadt zeigte die Polizei, wie angekündigt, verstärkte Präsenz. „Unser Konzept haben wir wegen des schlechten Wetters nicht verändert, wir sind auch dank der Unterstützung von anderen Behörden mit mehr Personal im Stadtgebiet unterwegs“, so Kemen.